Estado dá 108 mil euros por queixas de reclusos

O Estado português chegou a acordo com 13 reclusos, que apresentaram queixas por "condições inadequadas de detenção" no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, e vai pagar 108 600 euros em indemnizações.Os 13 homens, que se basearam no artigo 3º da Convenção dos Direitos do Homem (ninguém pode ser submetido a torturas, nem a penas ou tratamentos desumanos ou degradantes), desistem assim dos processos, extintos ...