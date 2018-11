Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estado das viaturas preocupa comandante da PSP de Faro

Veículos têm uma média de 14,6 anos e rondam os 155 mil quilómetros por carro.

09:43

Veículos com uma média de idade de 14,6 anos e com uma média de quilómetros de 155 mil, por carro, são uma das principais preocupações do comandante distrital da PSP de Faro sobre o parque automóvel da Polícia na região.



Viegas Martins realça ainda a necessidade de reforço dos recursos humanos - cuja faixa etária é, em média, de 47 anos. E este défice de operacionais "começa a fazer-se sentir no desenvolvimento da missões".



"É uma aposta que tem de ser feita porque são dois fatores críticos para o desempenho da nossa missão e não poderia deixar de referir as minhas preocupações como comandante", disse ao CM Viegas Martins, responsável máximo do comando distrital de Faro da PSP.



Do Ministério da Administração Interna recebeu a garantia de que poderão chegar mais agentes vindos de um curso que está a terminar na Escola Prática de Polícia e ainda um investimento de 50 milhões de euros, a nível nacional, para a renovação do parque automóvel da PSP.



"Foi uma boa notícia. Sei que há dificuldades administrativas dos processos, que agora estão a andar, e a contratação pública obriga a uma série de requisitos. Esperamos receber equipamento no final deste ano ou no início do próximo", disse.



Apreendidos 17 quilos de drogas este ano

Segundo dados da PSP, desde janeiro até ao dia 30 de outubro já foram feitas 185 apreensões de estupefacientes, num total de 17 quilos de drogas recolhidos.



Nas operações foram ainda apreendidos 152 mil euros, cinco armas de fogo e 31 suspeitos ficaram em prisão preventiva.



Mais de 15 mil testes de alcoolemia realizados

No mesmo período de tempo, a PSP fez um total de 15 440 testes de alcoolemia, foram controladas, por radar, 110 785 viaturas e autuados 9076 condutores.



Estes números resultaram das 982 operações de fiscalização e prevenção rodoviária realizadas até outubro.



