A decisão do Supremo Tribunal de Justiça de condenar o Estado português a pagar uma indemnização de 62 mil euros a Armindo Castro já tem mais de um ano, mas o dinheiro nunca chegou. Os juros de mora já atingem quase os dez mil euros e, por isso, o estudante que esteve preso dois anos, seis meses e um dia por um crime que não cometeu avançou agora com uma penhora do saldo bancário da Agência de Gestão e de Tesouraria Financeira do Estado.









“Não havendo mais hipótese de recurso, o Estado não tem outro remédio senão pagar”, sublinha Paulo Gomes, advogado de Armindo, que em 2012 foi detido pelo homicídio da tia, em Famalicão. O crime foi assumido por outro homem em 2014.