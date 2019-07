Agravou-se o estado de saúde do menino de sete anos que foi envenenado pela mãe com clorofórmio.



O Correio da Manhã sabe que a criança, internada no hospital Dona Estefania, em Lisboa, é mantida em coma induzido e está a ser ventilada.





As complicações verificam-se sobretudo a nível pulmonar e cardíaco.Ainda não é conhecida a extensão das sequelas que o veneno poderá ter causado à criança.A mãe de 27 anos continua na ala psiquiátrica do hospital prisão de Caxias.O menino, durante o tempo que lhe era injetado clorofórmio, teve três paragens cardíacas.