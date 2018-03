Estado fechou 133 lares por falta de condições em 2017

Valor é o mais alto dos últimos anos.

A Segurança Social obrigou ao encerramento de 133 lares em 2017 por falta de condições e por operarem de forma ilegal. Este é o valor mais alto dos últimos anos .Segundo os dados do Instituto da Segurança Social (ISS), citados pelo Diário de Notícias, ao maior número de equipamentos sociais obrigados a encerrar correspondeu também o aumento das acções de fiscalização no ano passado. Ao todo foram fiscalizados 1.488 estabelecimentos sociais, número que representa mais de metade dos visitados entre 2015 e 2017.Durante o período referido, o ISS propôs a suspensão de 62 acordos de cooperação, levantou 1.710 autos de contra-ordenação e 61 de ilícitos criminais.As acções de fiscalização partiram, muitas vezes, de "denúncias que se revelaram consistentes depois de analisadas", sublinham os responsáveis do ISS em declarações ao diário , referindo ainda que foram detectadas justificações suficientes para encerrar os estabelecimentos em 167 dos mesmos. Além dos lares de idosos, incluem-se nesta lista 12 creches e 20 estabelecimentos distribuídos por centros de dia, serviços de apoio domiciliário, actividades de tempos livres e lares de infância e juventude.Em raros casos foi dada uma ordem de encerramento imediato, tendo sido emitidos avisos para encerramento, em maior parte dos casos. Uma acção de fecho imediato exige um planeamento e/ou articulação com outras entidades, como a Autoridade de Saúde e/ou o INEM, as forças de segurança e as técnicos de acção social dos serviços distritais do ISS.O encerramento urgente só se dá "quando se verifica perigo iminente para os direitos dos utentes e para a qualidade de vida, susceptível de pôr em risco a integridade física e psíquica, sendo, nestes casos, recolhida prova para comunicação ao Ministério Público". Os utentes despejados "são encaminhados ou para as famílias, se estas assim o decidirem, ou para respostas alternativas condignas". As estruturas que recebem o aviso de fecho podem optar por fazer melhorias e pedir nova fiscalização ou escolher fechar mesmo as portas."Os motivos prenderam-se, em geral, com deficiências graves nas condições de salubridade, higiene e conforto dos utentes, incluindo falhas no número e qualificação dos recursos humanos, susceptíveis de colocar em risco os direitos e a qualidade de vida dos utentes, nomeadamente a sua integridade física e psíquica (art.º 35.º do decreto-lei n.º 64/2007, de 14 de Março)", esclareceu ao DN o ISS.