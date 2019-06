O Estado Português foi condenado a pagar uma indemnização de 35 mil euros a Leandro Monteiro, o jovem que esteve injustamente preso durante 11 meses.Leandro foi detido no ano de 2014 por suspeitas de abusar sexualmente de dois menores, de seis e 11 anos, no Lar de Infância e Juventude da Escola de Artes, em Chaves.Durante o processo, os menores assumiram que mentiram mas Leandro, à data com 16 anos, continuou detido.Ficou depois provado que a Justiça errou.O jovem acabou por ser absolvido.