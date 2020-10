Estado indemniza recluso após tratamento desumano na cadeia do Porto

O Estado português foi condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) ao pagamento de 14 mil euros por "tratamento desumano" do cidadão romeno Lonut-Marian Badulescu, durante a detenção na cadeia do Porto, em Custoias.

O TEDH entende que a sobrelotação e as condições da prisão, entre 2012 e 2019, período em que Badulescu esteve preso, constituem uma situação "degradante para os reclusos" tendo decidido, por unanimidade, que foi violado o artigo 3 (proibição de tratamento desumano ou degradante) da Convenção sobre Direitos Humanos.

Badulescu foi condenado a uma pena de seis anos e meio por crimes de roubo. Entre as várias queixas que apresentou, foi-lhe dada razão no facto de ter um espaço de menos de três metros quadrados na cela.



Foi igualmente constatado que acabou "submetido a privações de grande intensidade excedendo o nível inevitável de sofrimento inerente à detenção".

A sobrelotação da cadeia tinha já sido sinalizada pelo Provedor de Justiça Europeu em 2017. Tem capacidade para 686 reclusos e albergava, entre 2012 e 2016, mais de 1100.



Pormenores

Falta de aquecimento

Refere o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que a falta de aquecimento foi um fator que potenciou o grande desconforto. Badulescu tinha-se queixado do facto de as celas serem insalubres, muito frias no inverno e muito quentes no verão.



Tratamento dentário

O cidadão romeno garantia também que não teve o adequado e requerido tratamento dentário, mas os sete juízes não lhe deram razão nessa vertente, nem na denúncia de alegada insuficiência de minutos nos telefonemas para a família.