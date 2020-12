S ão 42 milhões de euros que o Estado já pagou em indemnizações pelos mortos e feridos dos fogos de 2017. A provedora de Justiça disse ontem que se contabilizaram 31 milhões de euros para ressarcir dano por morte e cerca de 11 milhões de euros para os feridos graves.Maria Lúcia Amaral, que falava na comissão eventual de inquérito parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 , afirmou que “os 300 que admiti diziam respeito a 115 vítimas mortais. No total, as propostas de indemnização que fiz foram aceites pelos destinatários e pagas pelo Estado, corresponderam a 31 milhões de euros”.