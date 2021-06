Uma médica, uma farmacêutica e uma farmácia de Vila Verde começaram esta terça-feira a ser julgadas, no Tribunal de Matosinhos, por lesarem o Estado em mais de 120 mil euros com receitas de medicamentos com maior taxa de comparticipação."O objetivo era não prejudicar o Estado, nem a farmácia. Foi para compensar receitas injustamente devolvidas [sem comparticipação] pelo SNS", disse a farmacêutica.