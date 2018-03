Estado paga 155 mil euros a pais de luto

Morte de soldado de 20 anos, em Beja, ocorreu em 2002. Só agora foi decidida a indemnização.

Por Magali Pinto | 09:39

Responsabilidade

Segundo o Supremo Tribunal Administrativo, o Estado tem responsabilidade civil pela morte de um militar e por isso foi condenado a pagar 155 mil euros.



O Estado português fez tudo para evitar pagar uma indemnização aos pais de um militar do Exército que morreu após ser esfaqueado no peito, durante a realização de um exercício em Beja. Mas o Supremo Tribunal Administrativo acabou mesmo por condenar o Estado - que não tem direito a mais recursos - ao pagamento de 155 mil euros.O caso remonta ao ano de 2002. Em tribunal ficou provado que a morte do soldado Branco, de 20 anos, resultou de "uma infeliz brincadeira". O militar Pedro Martins encostou a lâmina de uma faca do mato ao peito de Alexandre Branco. Este avançou sobre a arma e acabou por morrer.O Estado entendia que tendo em conta que "a vítima teria contribuído em 50 por cento para a própria lesão mortal", a indemnização deveria ser reduzida para metade. Os juízes não concordaram.Em dezembro do ano de 2002, Pedro Martins foi condenado a sete meses de prisão pelo crime de homicídio por negligência - uma decisão do Tribunal Militar de Elvas.