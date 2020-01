Estado paga 19 500 euros por queixa de agressão

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Estado vai pagar uma indemnização de 19 500 euros a um homem, de 71 anos, que apresentou queixa no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) dizendo ter sido agredido por vários militares da GNR do posto de Cesar, em Oliveira de Azeméis. Fernando Melo acusava a Justiça portuguesa de ter falhado na investigação do processo.O caso ocorreu a 30 de julho de 2011, quando Fernando Melo, na altura com 63 anos, seguia ao volante do seu carro ... < br />