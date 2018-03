Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estado vai definir "áreas prioritárias" para limpeza das matas

Anúncio foi feito pelo ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos.

09:39

O ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, disse este sábado que o Plano Nacional de Intervenção nas Matas do Estado vai definir as "áreas prioritárias" de intervenção contra incêndios em função dos recursos disponíveis.



O plano, que será apresentado na sexta-feira pelo Governo, vai identificar "as áreas prioritárias em que vai incidir" a limpeza dos terrenos. O Estado vai assumir essas tarefas de limpeza das matas nacionais "em função dos recursos" de que dispõe atualmente o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, acrescentou.



"O Estado tem tantas obrigações na limpeza da mata como têm os privados", sublinhou Capoulas Santos. Quem não limpar os terrenos incorre em multas de 360 euros a dez mil euros.