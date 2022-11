Estafeta da Uber procura condutor que o abalroou e fugiu em Barcelos

Um estafeta da Uber que ficou ferido após ter sido abalroado na avenida de São José, em Barcelos, em outubro, está à procura do condutor que fugiu depois do embate. Miguel Gomes partilhou o seu caso na sua página pessoal da rede social Facebook.



"Se alguém tiver alguma informação de um acidente de um carro em contramão que foi contra uma moto estafeta da uber eats e fugiu, no dia 20 de outubro, pelas 21h30, na avenida São José em Barcelos, desde já agradeço que me contacte. Se esta mensagem chegar ao responsável por este acidente também tenho um recado para ele, sê homem e contacta-me também, pois as coisas podem resolver-se a bem, pois o que tu fizeste foi crime e não penses que vais sair impune", escreveu.

O estafeta sofreu ferimentos numa perne e num braço. Foi alvo de uma intervenção cirúrgica e neste momento está a recuperar.