Estafeta ferido em colisão entre carro e mota no Porto

Um estafeta de uma aplicação de entrega de refeições ficou ferido numa colisão entre a mota em que seguia e um automóvel, na tarde deste domingo, na avenida do Bessa, no Porto.

O alerta para o acidente foi dado às 13h49.





Foram acionados meios de socorro dos Sapadores do Porto, Bombeiros Portuenses, a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Santo António e Cruz Vermelha.A vítima foi transportada, com ferimentos ligeiros, para o Hospital de Santo António.

A PSP esteve no local e investiga as causas da colisão.