Um homem morreu na noite desta quarta-feira na sequência da colisão entre a bicicleta em que seguia e dois carros no Eixo Norte-Sul, entre as laranjeiras e a Segunda Circular, em Lisboa. A vítima, um estafeta, teve morte imediata.O alerta foi dado cerca das 22h00. Duas faixas da via foram cortadas, o que provocou o condicionamento de trânsito.No local estiveram o INEM, a PSP e a concecionária Brisa.