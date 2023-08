“Estamos no fim do mundo": Seis anos depois dos fogos de outubro, terrenos voltam a ser consumidos pelas chamas

Em Nelas, o sentimento é de mágoa. Seis anos depois dos fogos de outubro, os moradores voltaram a ver os seus terrenos a serem consumidos pelas chamas."Quarta-feira foi um dia muito triste para nós. Estamos localizados num deserto. As nossas povoações estão sempre em perigo, não conseguimos ter vegetação, não conseguimos sobreviver. O dia 23 de agosto fica marcado, como ficou o 17 de outubro de 2017", desabafou Carlos, que viu sete dos seus hectares de eucaliptal a serem arrasados pelo fogo.Já na pequena aldeia de Portela de Senhorim, um reacendimento preocupou esta quinta-feira os moradores. "Isto não dá para perceber. Estamos no fim do mundo. Os bombeiros estão a 100%. Se não fossem eles já não tínhamos nada". Ao final do dia desta quinta-feira mantinham-se de prevenção 200 operacionais.