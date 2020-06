"Estamos no mesmo barco": D. José Tolentino Mendonça nas comemorações do 10 de Junho

"No Canto Sexto d’Os Lusíadas a tempestade não suspendeu a viagem, mas ofereceu a oportunidade para redescobrir o que significa estarmos no mesmo barco". Estava dado o mote da intervenção do cardeal D. Tolentino de Mendonça, presidente da Comissão Organizadora do 10 de Junho, marcada pela pandemia que mudou o Mundo.Um momento para "sentir que fazemos parte uns dos outros ", para nos empenharmos "na qualidade fraterna da vida comum", alertou o guardião dos arquivos do Vaticano, braço-direito do Papa Francisco."Não podemos esquecer a multidão dos nossos concidadãos para quem a Covid-19 ficará como sinónimo de desemprego, de diminuição de condições de vida, de empobrecimento radical e mesmo de fome. Esta tem de ser uma hora de solidariedade", afirmou D. Tolentino , antes de uma palavra para com as grandes vítimas do inimigo invisível: "A tempestade provocada pela Covid-19 obriga-nos a refletir sobre a situação dos idosos. Têm sido as principais vítimas da pandemia, e precisamos chorar essas perdas, dando a essas lágrimas uma dignidade e um tempo que porventura ainda não nos concedemos, pois o luto de uma geração não é uma questão privada".