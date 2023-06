"Estão em choque com a situação": Bebé de um ano à guarda de ama morre afogado

Um menino, de um ano, morreu afogado numa piscina insuflável na tarde desta quarta-feira quando estava aos cuidados de uma ama em Silveiros, Barcelos. O alerta chegou às autoridades pelas cinco da tarde. No local, os bombeiros já nada conseguiram fazer para salvar a criança. A Polícia Judiciária de Braga está a investigar o caso.Os pais do menino, de nacionalidade brasileira, estavam em Portugal desde fevereiro do ano passado. "Eles estão em choque com a situação. O casal é muito trabalhador e era por isso que o Pedro estava na ama e o outro filho mais velho, de quatro anos, estava no jardim. Alguém da ama ligou à mãe pelas cinco da tarde e disseram que alguma coisa tinha acontecido com ele. Só quando chegou lá é que soube que o menino tinha morrido. Foi um choque. Não sei o que aconteceu, mas a ama nunca tinha problemas com nenhuma criança", disse um amigo da família aoA ama da Segurança Social tinha mais três crianças ao seu encargo. O menino tinha celebrado um ano este mês.