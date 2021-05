"Estava a esvair-se em sangue": Conta tio de vítima esfaqueada em escola de Gondomar

O Tribunal de São Novo, no Porto, continuou esta terça-feira a repetição do julgamento de Jair Carvalho Júnior, de 19 anos, que esfaqueou um colega de 16 numa escola em Gondomar, em janeiro de 2020. O arguido tinha sido condenado a 5 anos e 6 meses de prisão, mas o Tribunal da Relação anulou a decisão.



Foram ouvidas várias testemunhas, entre elas o tio da vítima, que sobreviveu. “Quando cheguei ao hospital o meu sobrinho estava a esvair-se em sangue”, disse. O colega que presenciou o crime e emprestou a faca a Jair, e a escondeu depois sob uma pedra, também foi ouvido. Na primeira sessão da repetição do julgamento, o arguido havia voltado a negar que a sua intenção fosse matar a vítima. Esta marcada nova sessão para o dia 17.



