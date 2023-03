"Estava aqui na noite em que a minha mãe faleceu. O meu filho ligou a pedir socorro e foi um grande choque", recorda, emocionada, a bombeira Laura Campos, de 54 anos. É uma das 21 mulheres que integram os bombeiros de Pinhal Novo, Palmela, trabalha na central, onde são atendidas as chamadas com os pedidos de ajuda, e fez parte de uma equipa muito especial criada para homenagear as mulheres a propósito do 8 de março.









Ver comentários