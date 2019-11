"Estava deitada no chão com o corpo todo queimado": explosão de gás atinge moradora

"Estava deitada no chão, com o corpo todo queimado. O marido tentava ajudá-la, mas ela só gritava e dizia que ia morrer." O testemunho é de José Dias, um dos primeiros vizinhos a socorrerem a mulher, de 65 anos, que esta segunda-feira de manhã sofreu queimaduras de terceiro grau em toda a superfície corporal, na sequência de uma violenta explosão em casa, em Joane, Vila Nova de Famalicão. Foi internada na Unidade de Queimados do Hospital de S. João, no Porto, a lutar pela vida.Devido ao rebentamento, causado, ao que tudo indica, pela fuga de gás de um esquentador que já na semana passada tinha apresentado problemas, a casa ficou totalmente danificada. "Não tem condições para ser habitada", concluiu o adjunto do Comando dos Bombeiros Famalicenses, Joaquim Maciel, que acompanhou a peritagem dos técnicos da Proteção Civil.Maria Costa, uma professora aposentada de 65 anos, foi a primeira a levantar-se, ontem de manhã. O marido e a filha ainda dormiam. A mulher terá aberto a torneira da água quente na cozinha e deu-se a explosão. Várias janelas rebentaram e seguiu-se um fogo que queimou as roupas que a mulher vestia."Eram 08h20, eu ainda estava em casa e ouvi um estrondo enorme, que abalou a minha casa. Saí à rua para ver o que se passava e vi vidros e partes de janelas na rua. Corri para ajudar", relata José Dias, que apagou o incêndio que consumia os móveis da sala. A mulher foi transportada de ambulância - ponderou-se o héli para Coimbra - para o Hospital de S. João, no Porto.