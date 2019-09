"Estava demonizado e saturado da cabeça": justificou jovem de 21 anos antes de assassinar Fernando Cruz

Juan Costela alegou ao coletivo de juízes do Tribunal de São João Novo, no Porto, que sofreu "uma explosão mental" antes de agredir com violência Fernando Cruz, provocando a sua morte, em fevereiro deste ano.O arguido disse que o homem, de 67 anos, tentou manter contactos sexuais e que, perante a sua recusa, a vítima lhe apontou uma faca. Fernando acabou por ser espancado com diversos murros, joelhadas e pontapés, em casa, na rua de Santos Pousada."Eu estava demonizado, endiabrado. Não me sentia bem, estava saturado da cabeça. Foi tudo muito confuso, aconteceu em segundos. Reconheço o que fiz e peço desculpa à família, ainda hoje não acredito nisto", disse ontem Juan, de 21 anos, justificando que já tinha bebido cervejas e consumido haxixe.O arguido, que está preso, negou ter mantido contactos de cariz sexual com a vítima e não conseguiu dar uma explicação plausível para o facto de ter filmado Fernando em agonia. Durante os vídeos, insulta a vítima e ri-se. "Estava a contar a um amigo no WhatsApp o problema em que me meti e quis mostrar o que se passava. Não tenho palavras para os vídeos", contou o jovem, que era procurado pela Interpol por tentativa de homicídio em Espanha.No final de 2018, Fernando acolheu Juan em sua casa. Existiam problemas entre ambos devido ao desaparecimento de bens. O arguido, que ainda garantiu ter um distúrbio de personalidade, volta ao tribunal no dia 16 de outubro.