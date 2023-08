Victória, a bebé que um casal de lésbicas tentou comprar, foi permanentemente afastada da mãe após o parto, ainda no hospital e na casa onde viviam, em Braga, diz ao CM a amiga que auxiliou a jovem, de 23 anos, na denúncia do caso.



“A mãe ficava num quarto e a menina no outro, com o casal. A bebé chorava sempre por estar longe da mãe”, conta, sob anonimato.









