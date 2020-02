"Estavam a viajar para ir almoçar com o pai": Despiste brutal mata dois irmãos

Dois irmãos morreram este domingo na sequência de um despiste de moto na Estrada Nacional 112, perto do cruzamento de Almaceda, no concelho de Castelo Branco.Marisa Afonso, de 41 anos, e Sérgio Filipe, de 37, circulavam no sentido Castelo Branco-Oleiros quando, pelas 12h45, numa curva junto à zona da Lameirinha, o veículo se despistou, precipitando-se numa pequena ravina.À chegada dos meios de socorro, foram declarados como feridos graves e transportados de emergência para o Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco, a cerca de 30 quilómetros de distância. As vítimas entraram em paragem cardiorrespiratória e foram alvo de tentativas de reanimação durante o transporte, mas não resistiram aos ferimentos e o óbito acabou por ser declarado já na unidade hospitalar."Eles moravam em Castelo Branco e estavam a viajar para ir almoçar com o pai, que mora em Estreito, no concelho de Oleiros. Está toda a gente destroçada pela morte do Sérgio e da Marisa e a situação ainda é agravada pelo facto de ela ter casamento marcado para daqui a poucos meses", contou aoum amigo da família. A GNR de Castelo Branco está a investigar as circunstâncias do acidente.