Este é, para já, o ano da última década com menos fogos florestais em Portugal e o segundo com menos área ardida. Os números, até 15 de setembro, são do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.Esta quarta-feira, a PJ identificou um homem de 58 anos suspeito de atear dois incêndios, com recurso a isqueiros, em Arrifana, Santa Maria da Feira. A GNR deteve outro suspeito de 78 anos que estaria a realizar uma queima que se descontrolou, em Trancoso.