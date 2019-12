Estimulantes sexuais enriquecem casal em Almeirim

O casal de Almeirim que foi detido por venda ilegal de fármacos e estimuladores sexuais através da internet foi tramado por exibir sinais exteriores de riqueza, que despertaram a atenção do NIC da GNR.O homem, de 44 anos, e a mulher, de 41, mudaram-se para uma vivenda nos arredores de Almeirim, compraram apartamentos e passeavam-se em carros topo de gama, sem lhe serem conhecidos rendimentos de qualquer trabalho.A investigação estima que só a parte referente à evasão fiscal ronde os 250 mil euros, tal era já a quantidade de substâncias e artigos sexuais que importavam do estrangeiro e vendiam online. Na sua residência, a GNR apreendeu mais de 2000 comprimidos sem certificação do Infarmed e cremes para melhorar a performance sexual.