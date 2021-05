"Estou aqui porque sou presidente do Benfica": Luís Filipe Vieira sobre comissão do Novo Banco

O presidente da Promovalor, Luís Filipe Vieira, disse esta segunda-feira aos deputados da comissão de inquérito ao Novo Banco que veio ao parlamento por também ser presidente do Benfica e não grande devedor do banco, uma afirmação contestada pelos deputados.

"Eu tenho a noção exata que estou aqui porque sou presidente do Benfica, senão não estava cá, tenho essa noção exata. Bastou ver o aparato que eu vi todo hoje, comunicação social... tenho a certeza", disse esta segunda-feira o também presidente do Benfica no parlamento.

Luís Filipe Vieira foi prontamente interrompido pelo presidente da comissão de inquérito ao Novo Banco, Fernando Negrão (PSD), que disse que "o que se passou lá fora" não "interessa absolutamente nada" aos deputados.