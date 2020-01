"Estou disposto a mamar 25 anos": Condenado a quatro anos de pena suspensa por violência doméstica

Um homem de Fronteira, Portalegre, agrediu várias vezes a mulher e a filha, ameaçando a primeira quando ela saiu de casa e foi à GNR, dizendo estar "disposto a mamar 25 anos [pena máxima]" se ela não regressasse. Foi condenado a quatro anos e quatro meses de cadeia, com pena suspensa que a Relação de Évora agora confirmou.

Segundo o acórdão, a que o CM teve acesso, o agressor está proibido de contactos com a ex-mulher por três anos, obrigado a afastar-se da casa e trabalho da vítima: fiscalizado por meios técnicos de controlo à distância. Tem de pagar 1200 euros à filha, agora com 18 anos.

O casal, junto desde 2000, viveu em Estremoz quando ele ali prestou serviço no Exército e "sempre que ingeria bebidas alcoólicas, batia -lhe com as mãos, desferindo-lhe chapadas e, em diversas vezes, apertou-lhe o pescoço". Após pontapé, em 2005, a vítima foi hospitalizada e tiveram de lhe retirar o baço.

Em 2013, o homem bateu na mulher por causa do namoro da filha. Esta, com 16 anos, tentou defender a mãe e foi também atingida com uma chapada que lhe partiu os óculos.

Em março de 2018, novas agressões levaram a mulher a fugir com a filha. "Ganhas-te um inimigo", "preso não vou, vou-me vingar e a seguir mato-me, não te ficas a rir", "tu não gozas a vida, olha a tua filha, eu apanho 25 anos de prisão", foram SMS que enviou antes de ser intercetado pela GNR. E dias mais tarde voltou: "eu vou-te matar", "olha sempre para trás, que eu posso lá estar".