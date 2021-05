O rapaz de 12 anos que na quinta-feira da semana passada foi atropelado ao fugir a agressões por parte de uma colega de turma, à saída da escola, na Arrentela, foi esta sexta-feira ouvido por um procurador do Ministério Público, no juízo de Família e Menores do Tribunal do Seixal.





CM. Ao longo de quatro horas, o adolescente contou ao procurador tudo o que se passou na tarde do dia 20, quando saiu da escola Dr. Augusto Louro, no Seixal, e regressava a casa, a pé, com colegas de turma.



Mais de uma semana depois do acidente, o rapaz ainda está com o braço esquerdo ao peito, a recuperar de uma fissura e mostra sinais de choque. “Estou mais ou menos bem”, disse ao. Ao longo de quatro horas, o adolescente contou ao procurador tudo o que se passou na tarde do dia 20, quando saiu da escola Dr. Augusto Louro, no Seixal, e regressava a casa, a pé, com colegas de turma.

A audição da vítima de bullying acontece na sequência de um inquérito tutelar educativo instaurado pelo Ministério Público. Segundo a mãe da agressora, a rapariga, de 13 anos, não foi ainda chamada a prestar declarações.