Estrada alui e arrasta camião em Penafiel

Um camião caiu ontem a um campo agrícola depois de parte da estrada onde o pesado seguia ter aluído, na rua de Silvares, em Guilhufe, Penafiel. O motorista, de 27 anos e único ocupante do veículo, sofreu ferimentos e foi transportado para o Hospital Padre Américo.O alerta foi dado pelas 11h25. Tudo indica que o camião, que transportava terra, foi apanhado na altura do aluimento, acabando por capotar para o terreno.Quando os bombeiros chegaram ao local, o condutor já se encontrava fora do veículo.A GNR tomou conta da ocorrência, tendo cortado o trânsito naquela via.