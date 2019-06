Estradas matam 192 pessoas em cinco meses

Cento e noventa e duas pessoas morreram nas estradas portuguesas nos primeiros cinco meses do ano, mais dez do que no mesmo período de 2018. Apesar de o número de acidentes (52 737) ter descido face aos 52 796 do ano passado, os feridos graves e ligeiros aumentaram.A sangria nas estradas nota-se até nos resultados semanais. Entre 22 e 31 de maio, 16 pessoas perderam a vida nas estradas patrulhadas pela PSP e GNR, tendo 73 ficado gravemente feridas. Estas estatísticas, divulgadas no site da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), revelam os óbitos ocorridos ou no local dos acidentes ou no trajeto de um ferido grave até à unidade de saúde.Entre janeiro e maio de 2019, sofreram ferimentos graves 802 pessoas, mais 73 do que no ano anterior. O número de feridos ligeiros também sofreu um acréscimo: de 15 563 em 2018 para 16 114 este ano.Em termos de distribuição geográfica, Lisboa lidera a lista de acidentes de viação, com 10 763 sinistros nos primeiros cinco meses de 2019, seguindo-se o Porto, com 9841.Em relação ao número de vítimas mortais, é o distrito do Porto que se destaca, com 23 mortos, seguindo-se Braga, com 18, e Aveiro com 17. Viana do Castelo, por seu turno, surge como o distrito com menor mortalidade. Ainda assim, duas pessoas perderam a vida nas estradas nos primeiros cinco meses deste ano. Lisboa volta a destacar-se, mas no número de feridos graves (119) seguindo-se o Porto, com 87 sinistrados.