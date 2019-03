Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estradas matam 83 pessoas nos primeiros dois meses do ano

Braga lidera o ranking de vítimas, com 12 falecimentos, seguido do Porto, com 9, e Santarém com oito vítimas mortais.

09:26

Oitenta e três pessoas morreram nas estradas portuguesas nos meses de janeiro e fevereiro deste ano.



Esta cifra supera em uma vítima a alcançada em período homólogo de 2018. Segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), ocorreram 20 322 acidentes entre 1 de janeiro e 28 de fevereiro.



Além das 83 vítimas mortais, registaram-se ao todo 283 feridos graves (mais 36 do que no ano passado).



De acordo com as estatísticas da ANSR, o número de mortos tem vindo a subir desde 2016, com os primeiros dois meses deste ano a alcançarem o recorde.



