Estradas nacionais matam 83 em 2 meses

Vítimas mortais em janeiro e fevereiro superam em nove as 74 registadas em período homólogo de 2017.

09:36

Os acidentes nas estradas portuguesas mataram 83 pessoas em janeiro e fevereiro deste ano, mais nove do que em igual período de 2017. Registaram-se também mais 130 acidentes de viação do que no período homólogo do ano passado, totalizando 20 033.



A subir está igualmente o número de feridos ligeiros, com 5846 vítimas, mais 20 que em 2017. O único indicador de sinistralidade em decréscimo são os feridos graves. Assim, em janeiro e fevereiro deste ano, 233 pessoas sofreram ferimentos com gravidade, uma redução face aos 264 do ano passado. Os dados são da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), segundo a qual, nos últimos dias de fevereiro, entre 22 e 28, perderam a vida 14 pessoas nas estradas patrulhadas por GNR (13 vítimas), e PSP (uma vítima).



A tendência de subida da mortalidade nas estradas nacionais mantém-se, de resto, pelo terceiro ano consecutivo. A nível nacional, Setúbal é o distrito em que a mortalidade rodoviária mais subiu: 18 pessoas perderam a vida em janeiro e fevereiro, mais do dobro do que as oito vítimas registadas em 2017.



Seguem-se os distritos do Porto, com 11 mortos, Lisboa, com nove (que lidera a lista dos acidentes, com 4136 sinistros), e Braga, com oito.



De salientar, que Portalegre foi o único dos 18 distritos do continente que não registou qualquer vítima mortal nas estradas nos dois primeiros meses do corrente ano.