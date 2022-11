Os dados da sinistralidade rodoviária mostram uma clara redução do número de vítimas na estrada nas duas últimas décadas. No final do século, registavam-se em Portugal continental 1750 mortes em acidentes, 2006 foi o primeiro ano a registar números de mortalidade abaixo dos mil (850 óbitos) e entre 2011 e 2021 morreram em média, a cada ano, 633 pessoas nas estradas nacionais (apesar das limitações de circulação em 2020 por causa da pandemia de Covid-19).









