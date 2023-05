Estrangeiro apanhado com cinco litros de droga na mala no aeroporto de Lisboa

Um cidadão estrangeiro, de 72 anos, foi detido por suspeitas de tráfico de estupefacientes depois de ser apanhado com cinco litros de uma substância líquida conhecida como "Ayahuasca" na bagagem no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.



Em comunciado, a Polícia Judiciária revela que a detenção foi realizada nos últimos dias "no âmbito de atuações que têm em vista a prevenção e repressão da introdução de produtos estupefacientes e substâncias psicotrópicas em território nacional".





O suspeito transportou o estufaciente desde um país da América do Sul para Lisboa.De acordo com a autoridade, "a 'Ayhuasca' é produzida a partir de plantas amazónicas e o consumo encontra-se associado a práticas religiosas, possuindo potencial alucinogénio capaz de provocar alterações na consciência por períodos prolongados.O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou em liberdade.