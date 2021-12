Um homem de 70 anos, estrangeiro, foi preso pela Polícia Judiciária da Madeira por posse e partilha de pornografia infantil.O Ministério Público abriu uma investigação, após queixa de um organismo internacional de combate à pornografia de menores. O suspeito, residente no concelho da Ponta do Sol, foi alvo de buscas na terça-feira.Na sua posse foram encontradas fotos e vídeos de pornografia com menores.