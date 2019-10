Estrangeiro com mandado de detenção europeu detido pela GNR em Castelo Branco

A GNR deteve um cidadão estrangeiro, no concelho de Castelo Branco, sobre o qual pendia um mandado de detenção europeu, foi esta segunda-feira anunciado.Em comunicado, o Comando Territorial de Castelo Branco explica que o homem de 53 anos foi detido, na quinta-feira, por militares dos Postos Territoriais de Alcains e de São Vicente da Beira."Havendo suspeitas da permanência irregular em território nacional de cidadão estrangeiro, os militares efetuaram várias diligências policiais, que culminaram no cumprimento de um mandado de detenção europeu, emanado pelas autoridade francesas, pela prática de crimes económicos e financeiros no sul de França", lê-se na nota.Adianta ainda que o detido, depois de presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, foi extraditado para França, para cumprimento de pena.