Estrangeiro detido por tráfico de droga em operação da PJ em Coimbra

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito da prática de um crime de tráfico de estupefacientes agravado e apreendeu quantidades significativas de cocaína e heroína em várias localidades da zona Centro, anunciou este sábado aquela força policial.

Em comunicado, a Diretoria do Centro da PJ explica que a detenção do homem de 46 anos, de nacionalidade estrangeira, ocorreu em flagrante delito e foi feita no âmbito da operação "Caminho Longo", na sequência de uma investigação iniciada no ano de 2019.

"Foram realizadas buscas domiciliárias e não domiciliárias na cidade de Coimbra e noutras localidades da zona Centro, aprendida significativa quantidade de produtos estupefacientes (heroína e cocaína), avultada quantia em dinheiro, uma viatura automóvel, balanças de precisão, bem como outros objetos relacionados com o tráfico de drogas", lê-se na nota.

O detido, com antecedentes criminais, foi presente às Autoridades Judiciárias competentes, aguardando agora, em prisão preventiva, os posteriores termos do processo.