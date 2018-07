Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estrangula até à morte e leva 18 anos de cadeia

Manuel Francisco Novais matou um amigo no interior da sua casa para lhe roubar dinheiro.

Por Ana Isabel Fonseca | 01:30

Um comportamento "inominável, inaceitável e intolerável". Foi assim que a juíza do Tribunal de S. João Novo, Porto, classificou esta segunda-feira o crime cometido por Manuel Francisco Novais, que em julho do ano passado estrangulou um amigo até à morte, em Ermesinde.



A magistrada considerou que todos os factos foram dados como provados e condenou o arguido a 18 anos de cadeia por homicídio qualificado, burla informática e furto.



"O senhor aproveitou-se da amizade da vítima para cometer o crime. O que fez é profundamente censurável", afirmou a juíza-presidente, que condenou ainda o arguido a pagar 62 mil euros à mulher da vítima.



Ficou provado que o arguido , de 51 anos, agiu com o intuito de roubar dinheiro à vítima. Encontrou-se com o amigo João Carlos Gonçalves, de 67, numa casa que a vítima possuía na rua Rodrigues de Freitas, a 18 de julho do ano passado.



Alegou que queria falar com João sobre uma dívida que tinha para com ele, mas já no interior da moradia, os dois homens iniciaram uma discussão e Manuel Novais espancou o amigo com recurso a vários objetos.



Depois, matou-o por estrangulamento e roubou-lhe a carteira - onde estava o cartão multibanco e um papel com o código.



Em apenas dois dias, o arguido, que está preso, gastou dois mil euros. Comprou um telemóvel, um relógio, um fio de ouro, e diversas peças de roupa desportiva, além de fazer diversos levantamentos de dinheiro.