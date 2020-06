Estrangula mulher em Vieira do Minho e leva 19 anos de prisão

"O ciúme não pode justificar nada. O que fez não foi manifestação de afeto, mas antes de egoísmo, inveja e posse", repetiu o juiz, esta sexta-feira à tarde, no Tribunal de Braga, depois de condenar a 19 anos de cadeia António Fidalgo. O homem asfixiou a mulher até à morte, em março de 2019, na residencial que exploravam em Vieira do Minho.O arguido, motorista de profissão, não falou em tribunal. Mas o juiz recorreu a declarações do primeiro interrogatório judicial para concluir que foi "o único responsável pela morte de Ana Paula", censurando o facto de nunca ter demonstrado sequer remorsos por ter tirado a vida à mãe dos dois filhos, menores de idade, e aos sogros a única filha que tinham."Vamos recorrer, já que a causa da morte não constava da acusação e houve mais pessoas no local do crime não valoradas pelo Ministério Público", explicou João Magalhães, advogado do homicida. O arguido foi condenado a pagar 250 mil euros aos filhos e sogros, mas a advogada vai recorrer já que tinha exigido 500 mil euros.