Estrela e Santos ganham metropolitano em 2023

Linha Verde passará a ser circular e Amarela deixará de ir ao Rato.

Por João Saramago | 01:30

Arrancam no próximo ano as obras no Metro de Lisboa de construção de mais dois quilómetros de linha e das estações da Estrela e de Santos. Revela o Estudo de Impacte Ambiental - que está em consulta pública até 22 de agosto - que o custo do projeto é de 266 milhões de euros e implica obras durante quatro anos. Estarão concluídas em 2023.



A freguesia da Estrela será a mais afetada pelo impacto dos trabalhos. Ruído, vibrações resultantes das escavações e poeiras serão os maiores transtornos para a população. A fim de minimizar os efeitos negativos serão colocadas barreiras protetoras.



Para concretizar o projeto no espaço de quatro anos haverá também condicionantes à circulação de peões, bem como à circulação de elétricos e mesmo de comboios na Linha de Cascais. A estação da Estrela será construída a 54 metros de profundidade. A de Santos varia entre os 16 metros na zona sul e os 32 metros mais a norte.



As obras realizadas à superfície serão junto da Escola Secundária Pedro Nunes, do antigo hospital militar da Estrela, do Instituto Superior de Economia e Gestão e do quartel do Regimento de Sapadores de Bombeiros.



O prolongamento será entre as estações do Rato (Linha Amarela) e do Cais do Sodré (Linha Verde). Dois novos viadutos serão construídos no Campo Grande para transformar a Linha Verde numa circular, obra que irá agravar o ruído na zona.



A mudança visa atrair mais nove milhões de passageiros para a rede. Uma das consequências é a Linha Amarela passar a terminar nas Telheiras e não no Largo do Rato.