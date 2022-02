Estudante ameaça agentes da PSP e fiscais do Metro do Porto com tesoura

Um estudante de 27 anos foi detido pela PSP, após ter ameaçado com uma tesoura e tentado agredir fiscais do Metro do Porto e agentes policiais, junto à estação de Campanhã, Porto, ontem de manhã.

O suspeito, residente em Lisboa, foi abordado pela equipa de fiscalização da Metro por não possuir um título de transporte válido. Perante a ameaça aos profissionais, intervieram os agentes da PSP, que realizavam serviço remunerado, e foram também alvo de ameaça e tentativa de agressão.





A tesoura transportada pelo suspeito foi apreendida. O estudante foi detido por injúrias e ameaças de agressão sobre agentes policiais, e presente a juiz.