Estudante apanhado pela PSP a furtar carro em Matosinhos

Na madrugada desta quarta-feira, pelas 4H45, dois homens tentaram furtar um carro em Matosinhos. Um foi detido e o outro continua a monte.

Um dos suspeitos é um estudante de 30 anos. O carro alvo de tentativa de furto encontrava-se estacionado na rua Dr. Barros, em São Mamede de Infesta.

No decurso das diligências de forma a interceptar o suspeito a PSP recorreu a uma perseguição apeada o homem acabou por ser detido na rua Mestre Guilherme Camarinha no Porto. Conduzia um veículo ligeiro de passageiros. Dentro do carro trazia matrículas falsas furtadas, uma mochila com diversos aparelhos electrónicos de desbloqueamento de sistemas de segurança das viaturas, vários sacos com moedas, totalizando um valor de 237 €, um tablet, um par de luvas e um gorro. Todos os objectos foram apreendidos.

No local estiveram os Agentes do efectivo da Esquadra de São Mamede de Infesta, da Divisão Policial de Matosinhos. Um dos agentes intervenientes ficou ferido e foi transportado para o Hospital Pedro Hispano em Matosinhos.

O proprietário da viatura em causa formalizou queixa na esquadra policial.

O detido é hoje presente a primeiro interrogatório judicial.