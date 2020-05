Estudante atropelado na Póvoa de Varzim ainda em coma e com risco de amputação

Miguel Sampaio, o jovem de 24 anos e estudante de Medicina em Barcelona, continua em coma induzido no Hospital de São João, no Porto. Foi atropelado por um carro na tarde de domingo, quando passeava de bicicleta com amigos, em Laúndos, na Póvoa de Varzim."Está mais estável, mas o braço, apesar dos tratamentos, ainda está em risco devido às infeções", conta aoJorge Peliteiro, pai do jovem.Miguel quer ser cirurgião, mas corre o risco de amputação do braço direito. O condutor fugiu após o crime e abandonou o carro.