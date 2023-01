A GNR de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém, revelou esta quinta-feira ter detido um jovem, de 17 anos, por este ter levado para uma escola daquela localidade uma arma proibida, exibindo-a a colegas, funcionários e professores. Tratava-se de uma pistola de ar comprimido, com 14 munições, que foi apreendida.









