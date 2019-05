Estudante de 21 anos fica sem pé em linha de comboio e não se recorda

Permanecem em mistério as razões que levaram esta quarta-feira um estudante universitário a perder a consciência junto aos carris da linha ferroviária do Norte, em Aveiro.O jovem, 21 anos, estava vestido com um pijama e tinha o pé direito completamente destruído, por esmagamento. A vítima não soube explicar as circunstâncias em que tudo aconteceu."Só se recorda de ter estado num jantar. Depois, acordou deitado junto à linha", disse Carlos Pires, comandante dos Bombeiros Aveiro Velhos, que acrescentou que o jovem estava aparentemente alcoolizado e com uma lesão "gravíssima" no pé, que terá sido causada por um comboio.O alerta foi dado às 06h56, pelo próprio jovem, para o 112, mas este não soube explicar, com exatidão, o sítio onde se encontrava. Foi mobilizada uma equipa de busca e resgate."A vítima manteve-se em contacto com a equipa que se estava a dirigir para lá, porque havia dúvidas quanto à primeira informação prestada sobre o local", vincou ainda Carlos Pires.O estudante foi assistido por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Aveiro.Depois de estabilizado, foi transportado pelos bombeiros para o hospital da cidade e submetido a uma intervenção cirúrgica na tentativa de salvar o pé, o que, segundo apurou o, já não foi possível.A vítima frequenta o curso de Biologia na Universidade de Aveiro e é natural de Braga. A investigação da PSP de Aveiro está, nesta altura, a tratar o caso como um acidente.