O jovem veio da Bulgária com o objetivo expresso de copiar dados das bandas magnéticas de cartões bancários - de débito e crédito - para depois, com recurso a cartões contrafeitos, proceder a levantamentos bancários e transações comerciais.O estudante búlgaro, sobre o qual recaem fortes indícios da prática dos crimes de contrafação de títulos equiparados a moeda (cartões), burla informática e falsidade informática, foi detido em flagrante, em Loulé, por elementos da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária (PJ).Segundo oconseguiu apurar, há ainda suspeitas de que o detido pertença a uma associação criminosa internacional, que atuará em vários países da Europa, um facto que os investigadores da PJ estão atualmente já a investigar.De acordo com informação revelada pela PJ, para a localização, identificação e detenção do suspeito foi importante "a colaboração da SIBS/Paywatch". No momento em que foi detido, o jovem "preparava-se para retirar de uma caixa Multibanco um dispositivo eletrónico que ali havia colocado e que lhe permitiu copiar os dados constantes nas bandas de cartões bancários".A investigação prossegue e um dos principais objetivos da PJ é tentar associar o jovem agora detido a outros crimes idênticos que tenham sido praticados recentemente na região do Algarve. O suspeito foi esta terça-feira apresentado a um juiz do Tribunal de Faro, para primeiro interrogatório judicial, e ficou em prisão preventiva.