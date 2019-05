Estudante encontrado alcoolizado e em pijama na linha de comboio em Aveiro

Um universitário de 21 anos foi encontrado esta quarta-feira em pijama caído junto à linha de comboios da CP, em Aveiro, com uma lesão "gravíssima" num pé, em circunstâncias que estão ainda por esclarecer, informou fonte dos Bombeiros.Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros Velhos, Carlos Pires, disse que o alerta foi dado cerca das 07:00 pelo jovem, que ligou para os bombeiros a dizer que estava caído junto ao cais de carga e descarga do hipermercado Jumbo.Após uma busca ao local, cerca de 20 minutos depois, os bombeiros vieram a encontrar o estudante, natural de Braga, encostado junto à linha da CP."Ele estava de pijama, visivelmente alcoolizado, e não deu qualquer explicação para se encontrar naquela situação. Ele diz que não se lembra como é que foi ali parar", disse Carlos Pires.Segundo o comandante, o jovem estava consciente, mas apresentava uma lesão "gravíssima" num pé que terá sido causada por um comboio.Os bombeiros presumem que o acidente terá acontecido durante a noite e só de manhã é que o jovem teria dado conta da situação."Ele estaria ali meio a dormir e meio alcoolizado só agora de manhã é que se apercebeu da gravidade da situação e fez a chamada para o INEM", disse Carlos Pires.O jovem, que se encontra a estudar na Universidade de Aveiro, foi transferido para o Hospital local.Contactadas pela Lusa, as autoridades desconhecem se se tratou de um acidente ou de outra situação.De acordo com informação disponível na página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o alerta para um "atropelamento ferroviário" foi dado às 06h49 e mobilizou 10 operacionais, apoiados por quatro viaturas.