Um estudante de 23 anos, de São Brás de Alportel, morreu este domingo de madrugada, na Batalha, no despiste do carro em que seguia com dois jovens, de 22 anos, que ficaram feridos. Noutro despiste, na EN8-2, em Torres Vedras, uma pessoa morreu carbonizada e três ficaram feridas, enquanto na Madeira um carro caiu numa ravina e causou duas mortes , elevando para 12 o número de pessoas que morreram nas estradas portuguesas em apenas quatro dias.









