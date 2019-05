Estudante morre em despique na Covilhã

Um aluno da Universidade da Beira Interior morreu esta quinta-feira, pelas 19h00, em consequência da colisão frontal do carro em que seguia com um camião de transporte de maquinaria pesada. O acidente ocorreu na EN18, à entrada da Covilhã.A vítima mortal seguia sozinha e a colisão foi de tal forma violenta que o carro, um BMW, ficou partido em dois. A morte foi logo confirmada por uma equipa médica do INEM.Segundo apurou ono local, o BMW invadiu a via destinada ao sentido contrário, já que estaria envolvido num despique com dois carros, todos provenientes da Guarda.